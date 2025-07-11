Giresun'da Yangın Faciası: Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti
Giresun'un Görele ilçesindeki bir evde çıkan yangında köy muhtarı Hasan Ali Cafer yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Giresun'un Görele ilçesinde bir evde çıkan yangında köy muhtarı hayatını kaybetti.
Olay, Görele'ye bağlı Ortaköy köyünde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Köyde bir evde çıkan yangın üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, muhtar Hasan Ali Cafer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yalnız yaşadığı bildirilen Cafer'in ilk belirlemelere göre dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cafer'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa