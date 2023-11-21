Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Giresun'un Piraziz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, durdurdukları araçta 500 gram eroin ve 300 sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Filistin uyruklu S.M.A.S, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurduğu araçta, 500 gram eroin ile 300 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Filistin uyruklu S.M.A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa