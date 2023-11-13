Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Giresun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan E.A'nın üzerinde 75,3 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan E.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde 75,3 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa