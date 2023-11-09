Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında A.E'yi gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 14,4 gram sentetik uyuşturucu elde edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında A.E'yi gözaltına aldı.
Şahsın üzerinde yapılan aramada 14,4 gram sentetik uyuşturucu elde edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.