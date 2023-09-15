Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir kişi tutuklandı. Operasyonda, şüphelinin çantasında oyuncak maymunun içine gizlenmiş 3,1 gram sentetik uyuşturucu ile 3,8 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevine gönderildi.