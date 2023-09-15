Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı
Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir kişi tutuklandı. Operasyonda, şüphelinin çantasında oyuncak maymunun içine gizlenmiş 3,1 gram sentetik uyuşturucu ile 3,8 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevine gönderildi.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bazı noktalarda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli A.A, gözaltına alındı.
Zanlının çantasındaki oyuncak maymunun içine gizlenmiş 3,1 gram sentetik uyuşturucu ile 3,8 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa