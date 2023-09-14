Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda A.R, Ü.P. ve S.C.A. isimli 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte "torbacı" olarak adlandırılan şahıslara yönelik operasyonlarda A.R, Ü.P. ve S.C.A. gözaltına alındı.

Zanlılarla yaklaşık 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.