Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda H.A. ve A.B. adlı şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 551 gram sentetik uyuşturucu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.