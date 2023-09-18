Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Giresun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Operasyonda metamfetamin ve skunk maddesi ile birlikte silah ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.