Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
Giresun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Operasyonda metamfetamin ve skunk maddesi ile birlikte silah ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Giresun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda 457 gram metamfetamin maddesi, 94 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan H.A. ve A.B. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN