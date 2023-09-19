Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Giresun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Operasyonda 6 gram kokain ve 0,2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Giresun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli Y.Ö. isimli şahıstan 15 adet fişeklenmiş vaziyette 6 gram kokain maddesi, 1 adet fişeklenmiş vaziyette 0,2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa