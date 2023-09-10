Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişiden Birisi Tutuklandı

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Operasyonda 401 gram sentetik uyuşturucu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.