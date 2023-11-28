Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, E.S, Ö.B, B.D. ve A.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında 57,4 gram esrar ile 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden E.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa