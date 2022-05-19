Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı - Haberler

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Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Giresun'da lise öğrencisi oldukları öne sürülen gençler, sahilde uygunsuz şekilde yakalandı. Polis oldukları iddia edilen kişiler tarafından yakalanan gençlerin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Giresun'da bir sahilde liseli oldukları iddia edilen iki gencin uygunsuz görüntüleri çekildi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede gündeme oturdu.

UYGUNSUZ ŞEKİLDE YAKALANDILAR

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde; bir kız ile bir erkek, sahilde uygunsuz bir şekilde yakalanıyor. Polis olduğu öne sürülen iki kişi, gençlerin yanına giderek duruma el koyuyor. Şahıslar, plajdaki gençlere yaşlarını ve öğrenci olup olmadıklarını soruyor.

GENÇ KIZ İNTİHAR MI ETTİ?

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar olayın ardından genç kızın intihar ettiğini, erkeğin de ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Ses getiren konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com - 3. Sayfa

Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (7)

Kemal Öztürk:

Çocuklar yanlış yapmış doğru değil yaptıkları yalnız onları bu şekil ifşa edip rezil etmek cokmu doğru şimdi daha kötü şeyler yapsalar hesabını kim verecek bu çocukları böylemi kazanacaz

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dilek şahin:

Ahir zaman alametleri

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Hakan Saglam:

Gunduz gunduz cesarete bak yahu

Cevap Yaz 23 49 Yayından Kaldır
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