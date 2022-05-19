Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı - Haberler

Giresun'da bir sahilde liseli oldukları iddia edilen iki gencin uygunsuz görüntüleri çekildi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede gündeme oturdu.

UYGUNSUZ ŞEKİLDE YAKALANDILAR

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde; bir kız ile bir erkek, sahilde uygunsuz bir şekilde yakalanıyor. Polis olduğu öne sürülen iki kişi, gençlerin yanına giderek duruma el koyuyor. Şahıslar, plajdaki gençlere yaşlarını ve öğrenci olup olmadıklarını soruyor.

GENÇ KIZ İNTİHAR MI ETTİ?

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar olayın ardından genç kızın intihar ettiğini, erkeğin de ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Ses getiren konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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