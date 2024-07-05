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Giresun'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Giresun'un Sıvacı köyünde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir çocuk hayatını kaybetti.

Giresun'un Sıvacı köyünde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyünde 18 yaşındaki E.Ç. idaresindeki 28 DR 728 plakalı çekici kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü E.Ç. ile araçta bulunan 13 yaşındaki U.D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Giresun trafik Çocuk Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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