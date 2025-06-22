Giresun'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Giresun'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Görele ilçesinde bir motosiklet, kavşaktan dönüş yapan bir kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüsü Ahmet Menteşe hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Görele ilçesi şehir içi yolunda gerçekleşen kazada, kavşaktan dönüş yapmak isteyen 28 YF 531 plakalı kamyonete çarpan motosiklet kamyonun altına girdi.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Menteşe ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Menteşe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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