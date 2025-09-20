Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Haberler

Giresun'da seyir halindeki bir otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde olan Kazım Sağlık yönetimindeki 28 EG 648 plakalı otomobil Keşap ilçesi Yolağzı köyü Geçilmez tüneli girişinde, Gürcistan uyruklu S.Z. idaresindeki TG088IO plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan otomobil parçalandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü Kazım Sağlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan N.A., G.Ö. ve M.C.S. ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
