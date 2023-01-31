Giresun'da trafik kazası: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Aktepe Köyü Medine Camisi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Aktepe köyündeki bir cenazeye taziyeye gelen Hasan Hastaoğlu (67) yol kenarında beklerken, Şebinkarahisar istikametinden Alucra istikametine seyreden Selami T. yönetimindeki minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Hasan Hastaoğlu, kaldırıldığı Alucra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Selami T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şebinkarahisar Giresun 3. Sayfa Haberler

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