Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Giresun'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Giresun'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Giresun merkeze bağlı Aydınlar Mahallesi'nde Harun Kara (65) yönetimindeki 52 EK 249 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada araçta bulunan Arife Kara (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Harun Kara ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - GİRESUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Harun Kara Giresun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.