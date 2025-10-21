Haberler

Giresun'da Trafik Denetimlerinde 1.9 Milyon TL Ceza Kesildi

Giresun'da Trafik Denetimlerinde 1.9 Milyon TL Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, binlerce araç kontrol edildi ve kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 925 bin 427 lira idari para cezası uygulandı. Son bir ayda 18 trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde son bir ayda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde binlerce araç kontrol edildi, kurallara uymayan sürücülere 1 milyon 925 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 3 bin 255 araç, 459 motosiklet, 31 taksi ve 258 dolmuşu kontrol etti. Denetimlerde toplam 930 sürücüye işlem yapılırken, 1 milyon 925 bin 427 TL tutarında trafik cezası kesildi.

35 motosiklet, 8 taksi trafikten men edildi

Ekiplerce yapılan kontrollerde 35 motosiklet ve 8 taksi trafikten men edildi. Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan 10 sürücüye 99 bin 735 TL, hız ihlali yapan 126 sürücüye 362 bin 412 TL ve hatalı park yapan 386 araç sürücüsüne 409 bin 116 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 101 motosiklet sürücülerine 408 bin 719 TL, 5 taksi sürücülerine 4 bin 965 TL ve 130 dolmuş sürücülerine 196 bin 739 TL kesildi. Dolmuş duraklarına park eden 13 araca 13 bin 902 TL, durak harici yolcu indirme veya bindirme yapan araçlara 37 sürücüye 36 bin 741 TL para cezası uygulandı.

1 ayda 18 trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Trafik kaza istatistiklerine göre il merkezinde son bir ayda 18 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 12'si yaralanmalı, 6'sı maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 13 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, denetimlerin artarak süreceğini bildirdi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.