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Giresun'da Ters Yöne Giren Otomobil Kazası Ucuz Atlattı

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Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda ters yöne giren bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Sürücü hafif şekilde yaralandı ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Giresun'da bir otomobil sürücüsünün ters yöne girdiği Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza ucuz atlatıldı.

Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağı'nda ters istikametten gelen 28 EL 323 plakalı otomobil, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan 28 AG 035 plakalı kamyonun altına girdi. Bir minibüsün de karıştığı kaza ucuz atlatılırken, 28 EL 323 plakalı otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ucuz atlatılan kaza sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu Giresun merkez geçişi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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