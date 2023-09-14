Giresun'da terör örgütüne ait sığınak bulundu

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak bulundu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sadettin Yazıcı Operasyonunda terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubunun 2011-2013 yılları arasında depo olarak kullandığı sığınak bulundu. Sığınakta son kullanma tarihleri 2011-2013 yılları arası olan muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında margarin, çakmak gazı, siyah çay, siyah zeytin, un, helva, kısa kollu fanila, iç çamaşır, kuru maya, alüminyum fırın tepsisi, alüminyum tencere, kaşık, 1 çift yarım bot, polar battaniye, mont, örgü yelek, bez torba ve kazma yer aldı. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. - GİRESUN