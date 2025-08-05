Giresun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Giresun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı. Yapılan baskınlarda çok sayıda yasa dışı kazı malzemesi ve silah ele geçirildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ağustos 2025 tarihinde Giresun merkezli operasyon gerçekleştirildi. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri iddia edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Giresun'da 9, Zonguldak'ta 1 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde adli makamlarca verilen arama kararları doğrultusunda yapılan aramalarda, yasa dışı kazılarda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 3 adet metal el dedektörü, altın eleme aletleri, akülü kırıcı, delici uçlar, gaz maskesi ve çeşitli kazı malzemeleri yer aldı. Ayrıca tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 adet testi küp bulundu.

Aramalarda ayrıca 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Soruşturmaya delil teşkil edebilecek nitelikte çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve SIM karta da el konuldu.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer şüphelilerden 4'ü hakkında konutu terk etmeme, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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