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Giresun'da Sivil Polis Aracının Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Giresun'da Sivil Polis Aracının Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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Giresun'da sivil polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki Gizem Yaşar Çolaker, hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Giresun'da sivil polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki Gizem Yaşar Çolaker, hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Parkı mevkiinde meydana geldi. Özel bir bankada çalıştığı öğrenilen Gizem Yaşar Çolaker, araçtan indikten sonra üst geçide yöneldiği sırada, emniyet şeridinde hızla ilerleyen Ç.K. yönetimindeki sivil polis aracı tarafından metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çolaker, 7 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hızla gelen polis aracının çarpma anı ve kadının savrulması net şekilde görülüyor.

Çolaker'in ölümünün ardından başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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