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Giresun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Giresun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, emniyet soruşturma başlattı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavganın ardından 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İhsaniye mahallesi Eski Cezaevi mevkiinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmanın ardından meydana gelen silahlı çatışmada N.D'nin silahından çıkan kurşunlarla H.A, İ.A ve H.A vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaralanan H.A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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