Giresun'da sel şehitleri unutulmadı Giresun'da 3 yıl önce yaşanan sel afetinde şehit olan 5'i asker biri iş makinesi operatörü 6 kişi için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde Tirebolu-Doğankent karayolu üzerinde bulunan...

Giresun'da sel şehitleri unutulmadı

Giresun'da 3 yıl önce yaşanan sel afetinde şehit olan 5'i asker biri iş makinesi operatörü 6 kişi için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi

GİRESUN - Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinde Tirebolu- Doğankent karayolu üzerinde bulunan bir menfezin çökmesi sonucu şehit olan 5'i asker biri iş makinesi operatörü 6 kişinin hayatlarını kaybettiği yerde yapılan Altı Şehitler Köprüsü'de günün anısına bir anma töreni düzenlendi.

Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı J.Albay Özgür Özer, AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır ile daire amirleri ve vatandaşların yanı sıra yaşanan faciada kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un eşi Perihan Akbulut ve kızı Tuğçe Oruç katıldı.

Olayın yaşandığı çöken menfezin yerine yapılan Altı Şehitler Köprüsü girişinde okunan duaların ardından, Vali Serdengeçti ve Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Yıldırım tarafından şehitlerin anısına çelenk bırakılıp saygı duruşunda bulunuldu, dualar okundu.