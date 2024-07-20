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Giresun'da sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı

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Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Tirebolu-Gümüşhane Karayolu'nu açma çalışmaları başladı.

Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Tirebolu- Gümüşhane Karayolu'nu açma çalışmaları başladı.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde Giresun'un doğu bölgesindeki ilçelerde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Tirebolu-Doğankent-Gümüşhane Karayolu Örenkaya mevkiinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonucu Karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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