Giresun'da sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı
Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Tirebolu-Gümüşhane Karayolu'nu açma çalışmaları başladı.
Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Tirebolu- Gümüşhane Karayolu'nu açma çalışmaları başladı.
Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde Giresun'un doğu bölgesindeki ilçelerde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Tirebolu-Doğankent-Gümüşhane Karayolu Örenkaya mevkiinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonucu Karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. - GİRESUN