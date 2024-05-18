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Giresun'da otomobil su kanalına devrildi, 1 kişi yaralı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada otomobil su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrildi. Kazayı gören köylüler, suda sürüklenen H.D'yi sudan çıkarırken, 2 kişi ise kayboldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.D'yi Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Ekiplerin, otomobildeki B.Ş. ve M.T'ye ulaşmak için çalışmaları sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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