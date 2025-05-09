Giresun'da Okulda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Giresun'un Aksu mahallesindeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik görevlisi, hizmetli kadrosundaki iki kadını silahla vurdu. Olayda abla hayatını kaybederken, kardeşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Aksu mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde okulun güvenlik görevlisi, okulun hizmetli kadrosunda çalışan bir kadını ve onun kız kardeşini silahla vurdu. Olayda abla olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kız kardeşi hastanede ameliyata alındı.

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu. Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildi. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kaçan A.T.'yi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu ve eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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