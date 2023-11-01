Giresun'da öğrenci yurduna uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, öğrenci yurduna düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 4 gram esrar, uyuşturucu sarma kağıdı ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, öğrenci yurduna düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan 2 şüphelinin üzerlerinde ve odalarında arama yaptı.

Aramada 4 gram esrar, uyuşturucu sarma kağıdı ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.