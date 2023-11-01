Giresun'da öğrenci yurduna uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, öğrenci yurduna düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 4 gram esrar, uyuşturucu sarma kağıdı ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, öğrenci yurduna düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir erkek öğrenci yurdunda kalan 2 şüphelinin üzerlerinde ve odalarında arama yaptı.
Aramada 4 gram esrar, uyuşturucu sarma kağıdı ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa