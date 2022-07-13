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Giresun'da mantar zehirlenmesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Giresun'da mantar zehirlenmesi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi tedavi altına alındı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Karadikmen köyünde 14 kişi doğada topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanmaları üzerine Alucra Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaların Giresun ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çamoluk ilçemizde yedikleri mantardan zehirlenen 14 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış ve tedavileri devam etmektedir. Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmalarını ve bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketilmemelerini önemle hatırlatırız" denildi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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