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Giresun'da Mahalle Muhtarının Silahıyla İntihar

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Giresun'da bir işyerinde çalışan bir şahıs, mahalle muhtarının masasındaki silahı alarak intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun'da mahalle muhtarının masanın çekmecesindeki silahı alıp kafasına dayayan şahıs, "Hakkınızı helal edin" dedikten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hacımiktat Mahallesi Suat Akgün Sokak'ta bir işyerinde çalışan Erkan Korkmaz (35), işyerine komşu olan mahalle muhtarının dükkanına giderek, masanın çekmecesindeki silahı fark ettirmeden aldı. Daha sonra çalıştığı işyerine giden şahıs, silahı kafasına dayadı. Erkan Korkmaz, "Hakkınızı helal edin" dedikten sonra kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde inceleme çalışmaları yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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