Giresun'da Lisede Cinayet: 2 Ölü
Giresun'da bir lisede meydana gelen cinayet olayında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. Olayla ilgili bazı yanlış bilgilendirmeler düzeltilmiştir.
Bugün saat 11.01'de Giresun mahreçli servis edilen "Giresun'da lisede cinayet: 2 ölü" başlıklı haberimizde Rana Çavuş Gökçin'in fotoğrafı olarak verilen kare ve kendisine ait sosyal medya hesabının profil fotoğrafı olarak verilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa