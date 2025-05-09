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Giresun'da Lisede Cinayet: 2 Ölü

Giresun'da Lisede Cinayet: 2 Ölü
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Giresun'da bir lisede meydana gelen cinayet olayında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmiştir. Olayla ilgili bazı yanlış bilgilendirmeler düzeltilmiştir.

Bugün saat 11.01'de Giresun mahreçli servis edilen "Giresun'da lisede cinayet: 2 ölü" başlıklı haberimizde Rana Çavuş Gökçin'in fotoğrafı olarak verilen kare ve kendisine ait sosyal medya hesabının profil fotoğrafı olarak verilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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