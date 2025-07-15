Giresun'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da bir aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Giresun'da kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Giresun'un merkez ilçesine bağlı Taşhan köyünden Erimez köyü yönüne giden bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 3'ü çocuk, toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 2 çocuk ve 1 kadın Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 çocuk ve 1 kadın ise İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerinin hastaneye gitme önerisini reddetti.

Jandarma kazayla ilgil inceleme başlattı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel'den Erdoğan'a 'süreç' çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak

Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecine destek şartını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.