Giresun'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusu olan kadın ve kocasını tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, zanlı ise gözaltına alındı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusu olan kadın ve kocasını tabancayla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aralık köyünde, İ.E. ile komşusu R.E. ve karısı Ş.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E, tabancayla R.E. ve Ş.E'ye ateş etti.

Ağır yaralanan çift, Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Zanlı, gözaltına alındı.