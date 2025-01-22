Giresun'da Jandarma Operasyonunda 23 Kişi Tutuklandı

Giresun'da jandarma tarafından 10-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 77 kişiden 23'ü tutuklandı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, 10-20 Ocak tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası olan 19 şahıs, 5 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 10 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs, ifadesi alınmak üzere aranan 12 şahıs ve 42 asker kaçağı yakalandı. Yakalanan toplam 77 kişi hakkında işlem yapılırken, 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN