Giresun'da İnşaat Firması Sahibi Bıçakla Öldürüldü

Giresun'da aynı daireyi birden fazla kişiye sattığı iddiası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, dün ağır yaralanan inşaat firması sahibi Haluk Kuloğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kent İnşaat firmasından daire satın alan T.C.B., aynı dairenin başka kişilere de satıldığı iddiasıyla firma sahibi Haluk Kuloğlu (55) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.C.B., yanında taşıdığı bıçakla Kuloğlu'na saldırarak boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Kuloğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Saldırgan T.C.B., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, Kuloğlu'nun başında bıçakla beklediği ve "Onca mağdura rağmen hesabını sormak bana mı kaldı" dediği de görüntülere yansıdı.

Kent İnşaat firmasının daha önce de benzer satışlar yaparak çok sayıda mağdur bıraktığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GİRESUN