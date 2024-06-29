Üye Girişi
Haberler

Giresun'da Huzur Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı'nın önderliğinde, şehrin huzur, asayiş ve güvenliğine yönelik görüş ve önerilerin alındığı huzur toplantısı düzenlendi. Toplantıya mahalle sakinleri ve emniyet yetkilileri katıldı.

Giresun'da polisle vatandaşlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek üzere şehrin huzur, asayiş ve güvenliğine yönelik görüş ve önerilerin alındığı 'Huzur Toplantısı' düzenlendi.

Giresun'da huzur toplantıları düzenleyen Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, son toplantısını nüfusun en yoğun olduğu Aksu mahallesinde gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği huzur toplantısında Emniyet Müdürlüğüne bağlı şube müdürleri de hazır bulundu. Toplantı ile ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Güzelyazıcı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürebilmeleri için esnaf ve mahalle muhtarlarımızla Huzur Toplantısında bir araya gelerek mahallelerimiz hakkında istişarelerde bulunmaya özen gösteriyoruz. Toplantılarda mahalle sakinlerini ve muhtarlarımızı kurulan stantlarla Kadın Destek Uygulaması (KADES), Siber suçlarla mücadele için SİBERAY, uyuşturucu ile mücadele için Narko Uygulama ve Toplum Destekli Polislik uygulamalarıyla ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca katılımcıların mahallenin huzur ve güvenliği açısından görüş ve önerileri alınmaktadır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Giresun Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri

Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title