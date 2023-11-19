Giresun'da hapis cezası bulunan hükümlü yayladaki evinde yakalandı
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Giresun'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T, yayladaki evinde jandarma tarafından yakalandı. M.T, cezaevine teslim edildi.
Giresun'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yayladaki evinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bir iş yerinden silahlı yağma suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin, Kümbet Yaylası'nda bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
M.T'nin, kışı geçirmek için yaylaya gittiği, kullandığı cep telefonunun sinyalinden yerinin tespit edildiği bildirildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa