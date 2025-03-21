Giresun'da Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Şahıslara Yönelik Operasyon Düzenlendi
Giresun İl Jandarma Komutanlığı, 20 Şubat-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda toplam 125 şahsı yakaladı. Bu şahıslardan 27'si tutuklandı.
Giresun'da, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında, 20 Şubat-20 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde 125 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Giresun'da, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 20 Şubat-20 mart tarihleri arasında geniş çaplı bir operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hapsen tazyik kararı bulunan 10 kişi, kayıp şahıs 3 kişi, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 24 kişi, yoklama kaçağı 61 kişi olmak üzere 125 kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 27'si tutuklanmıştır" denildi. - GİRESUN