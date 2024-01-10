Giresun'da FETÖ üyesi yakalandı

Giresun Emniyet Müdürlüğü, yürütülen operasyonlar sonucu FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FEÖT/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucunda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs, Piraziz ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanacak ceza evine gönderildi. - GİRESUN