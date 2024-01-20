Giresun'da evde mutfak tüpü patladı, 2 kişi yaralandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Demircili Mahallesi Osman Ağa Caddesi'nde Ahmet Kaya'ya (64) ait evde mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Kaya ve eşi Zehra Kaya (64), Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Kaya, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.

Öte yandan patlamanın Ahmet Kaya'nın çay demlemek için ocağı yakmaya çalıştığı sırada meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN