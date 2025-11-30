Haberler

Giresun'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Giresun'un Gedikkaya Mahallesi'nde yolcu minibüsü ile çarpışan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonrası ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun'da yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada, ehliyetsiz olduğu belirtilen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Giresun'un Gedikkaya Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Sanayi Kavşağı istikametinden şehir merkezine seyreden Osman T. (52) yönetimindeki 28 M 0015 plakalı yolcu minibüsü, Orhan Kazımlı'nın (16) kullandığı 28 AEB 166 plakalı motosikletle çarpıştı. Minibüsün motosikletin arka tekerine çarpması sonucu genç sürücü yola savruldu.

Ağır yaralanan ve sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilen Orhan Kazımlı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 16 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
