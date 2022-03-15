Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Haberler

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Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

GİRESUN (İHA) - Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan S.G., R.G., E.K., T.E. ve U.Y. gözaltına alındı. Şahısların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7,5 gram metamfetamin, 33,3 gram esrar maddesi, 1 adet el yapımı 9 mm ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 mm fişek, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN

Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Giresun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Giresun, 3. Sayfa, Haberler

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