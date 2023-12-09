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Giresun'da Dereye Uçan Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Giresun'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında meydana gelen kazada, Batlama Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan İpek C. (56) idaresindeki 28 ACM 944 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Batlama Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü İpek C. ile Yılmaz C. (61) ve Ali C. (59) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Giresun Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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