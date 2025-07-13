Giresun'da Denizde Boğulma Tehlikesi

Giresun'da Denizde Boğulma Tehlikesi
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Giresun'da denize giren 40 yaşındaki Üzeyir Elmalı, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Giresun'da denize giren bir vatandaş, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesi'nde Polisevi yakınlarında öğleden sonra denize giren 40 yaşlarındaki Üzeyir Elmalı, boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Elmalı'nın hayati fonksiyonlarının durduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Elmalı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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