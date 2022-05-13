Giresun'da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GİRESUN (İHA) - Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 2 işçi yaralandı, 1 işçi ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü. Olayda işçilerden Metin D., Sinan A. yaralanırken, Ahmet Dağdeviren ise hayatını kaybetti.

Asansör altında bulunan işçilerin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yaralılar Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Dağdeviren'in cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa