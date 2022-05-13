Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı Asansör boşluğunda asansör altında kalan işçinin çıkartılması için çalışmalar sürüyorGİRESUN Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine...
Giresun'da asansör boşluğunda çalışan işçiler asansör altında kaldı
Asansör boşluğunda asansör altında kalan işçinin çıkartılması için çalışmalar sürüyor
GİRESUN Giresun'da Atatürk Bulvarı Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü. Olayda 3 işçi yaralanırken, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Asansör altında bulunan bir işçinin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlatırken, işçiyi çıkartmak için çalışmalar sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - 3. Sayfa