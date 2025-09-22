Haberler

Giresun'da Alacak-verecek Tartışması Kanlı Bitti

Giresun'da Alacak-verecek Tartışması Kanlı Bitti
Güncelleme:
Giresun'un merkez ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un merkez ilçesinde Fatih Caddesi üzerinde T.C.B. ile H.K. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine T.C.B., H.K.'ya bıçakla saldırarak boğazından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.K'nın bir inşaat firması sahibi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan T.C.B. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
