Giresun'da 80 Yaşındaki Kadın Ormanda Kayboldu

Giresun'da 80 Yaşındaki Kadın Ormanda Kayboldu
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Giresun'un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Nazmiye Cesur, ormanda kayboldu. Ailesi ve köylüler tarafından yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca jandarma ve arama kurtarma ekipleri devreye girdi.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Taşlık Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Nazmiye Cesur, yakınlarıyla birlikte gittiği ormanda kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Taşlık Köyü kırsalında bulunan çay bahçesinde çalışmak üzere ormanlık alana giden ailesine eşlik eden Nazmiye Cesur, bir süre sonra tek başına eve dönmek istedi. Ancak yakınları eve döndüklerinde Cesur'un henüz dönmediğini fark ederek yeniden ormanlık alana dönüp arama çalışması başlattı.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarından akşam saatlerine kadar sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, AKUT, İHH ekipleri de sevk edildi.

Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sabah saatlerinden itibaren yeniden başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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