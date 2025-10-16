Giresun'da 2025 Yılında Trafik Kazaları Artış Gösterdi

Giresun'da 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 2 bin 229 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 27 kişi öldü, bin 812 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı 2025 yılının ilk 9 ayına ilişkin trafik kazaları istatistiklerini yayımladı. Yılın ilk 9 ayında ülke genelinde toplam 327 bin 297 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 647 hayatını kaybederken 351 bin 338 kişi yaralandı.

Açıklanan verilere göre, Giresun'da Eylül ayında emniyet sorumluluk bölgesinde 132 ölümlü veya yaralanmalı ve 129 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 26 ölümlü veya yaralanmalı ve 16 maddi hasarlı kaza yaşandı. Bu kazalarda toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 229 kişi yaralandı.

Giresun'da 2025 yılının ilk 9 ayında emniyet sorumluluk bölgesinde 931 ölümlü veya yaralanmalı ve 988 maddi hasarlı, jandarma sorumluluk bölgesinde 188 ölümlü veya yaralanmalı ve 122 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 27 kişi hayatını kaybederken, bin 812 kişi yaralandı.

Kazaların oluş türüne göre öne çıkanlar arasında yandan çarpma, devrilme, savrulma veya takla atma, yayaya çarpma, arkadan çarpma ve yoldan çıkma yer alıyor.

Sürücü kusurlarında ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak olarak istatistiklere yansıdı. - GİRESUN