Giresun'da 17 yıllık cinayeti JASAT ekibi çözdü

GİRESUN (İHA) - Giresun'da 17 yıl önce işlenen çifte cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü. Cinayetle ilgili bir kişi tutuklanırken, 4 kişi de gözaltına alındı.

JASAT ekipleri tarafından yaklaşık 4 aydır araştırma ve teknik takip sonucu 17 yıl önce Giresun'un Bulancak ilçesinin Kovanlık beldesinde Habip Güneş ve Erdal Şenol öldürülmesiyle ilgili cinayet aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 2005 yılında ilçenin Kovanlık Beldesi Döngeri köyü Karasay obasında çobanlık yapan Habip Güneş'ten yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan aramalarda ölü olarak bulunmuştu. Bir süre sonra da Erdal Şenol de aynı köyde ölü olarak bulunmuştu. 2005 yılında işlenen faili meçhul cinayetin üzerinden geçen 17 yıl sonra M.A.A.'nın Ordu'da işlediği bir başka suçtan dolayı tutuklanmasının ardından alınan ifadesinden harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) oluşturulan özel ekip tarafından çözüldü.

Cinayet zanlısı olarak M.A.A ile beraber C.A., N.A, T.Ş., ve A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 367 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet tüfek fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 36 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak cinayet zanlılarından M.A.A. tutuklanırken, C.A., N.A, T.Ş., ve A.Ş. serbest bırakıldı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa